على رأسهم مودريتش.. منتخب كرواتيا يزور الأهرامات
الأحد، 24 مارس 2024 - 19:00
كتب : FilGoal
حرص منتخب كرواتيا المتواجد في مصر على زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول في الجيزة.
لوكا مودريتش
النادي : ريال مدريد
ويتواجد منتخب كرواتيا في مصر حاليا للمشاركة في دورة عاصمة مصر الودية تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وزارت بعثة منتخب كرواتيا الأهرامات وعلى رأسها لوكا مودريتش قائد الفريق ونجم ريال مدريد الإسباني.
وأثناء الزيارة حرص اللاعبين على التقاط العديد من الصور التذكارية مع الأهرامات.
وتأهل منتخب كرواتيا لنهائي البطولة بعد التغلب على تونس بركلات الترجيح.
ليضرب موعدا مع مصر في النهائي الذي يقام يوم الثلاثاء المقبل في استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.
وكان منتخب مصر تأهل إلى نهائي البطولة بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد.
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