الأصغر في القرن الحالي وعلى ملعب ويمبلي.. أرقام قياسية حققها إندريك بهدفه مع البرازيل في إنجلترا

الأحد، 24 مارس 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

إندريك - إنجلترا ضد البرازيل

حقق النجم البرازيلي الشاب إندريك العديد من الأرقام القياسية بالهدف الذي سجله مع بلاده في شباك إنجلترا.

إندريك دا سوزا

النادي : بالميراس

البرازيل

وقاد إندريك لاعب بالميراس منتخب بلاده البرازيل للفوز على إنجلترا وديا بهدف دون رد، في المباراة التي أقميت بملعب ويمبلي.

اللاعب الذي لم يكمل عامه الـ18 حتى الآن سجل هدفه الأول بقميص منتخب البرازيل بعدما دخل المباراة في الشوط الثاني كبديل.

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وأصبح إندريك أصغر لاعب يسجل هدفا لمنتخب البرازيل في القرن الحادي والعشرين.

كما أصبح إندريك أصغر لاعب يسجل هدفا سواء دوليا أو مع النادي في ملعب ويمبلي.

وهو أصغر لاعب يسجل لمنتخب البرازيل بعمر 17 عاما و264 يوما، منذ أن سجل رونالدو الظاهرة في 1994.

ومن المنتظر أن ينضم إندريك إلى ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري بعدما تعاقد معه النادي الإسباني في وقت سابق وتركه مع فريقه حتى يكمل 18 عاما.

إنجلترا البرازيل إندريك
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