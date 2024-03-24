لظروف أسرية واحتمالية عودته.. أحمد حجازي يغادر معسكر منتخب مصر

الأحد، 24 مارس 2024 - 16:51

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مران منتخب مصر

أعلن منتخب مصر مغادرة أحمد حجازي قائد الفريق الحالي لمعسكر الفراعنة بسبب ظروف أسرية.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

مصر

ووافق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على خروج أحمد حجازي من المعسكر وسفره إلى السعودية بسبب ظروف أسرية طائرة.

كما كشف منتخب مصر أنه تم الاتفاق مع أحمد حجازي في حالة إنتهاء الظرف الأسري واستقرار الأمور أن يعود من جديد لمعسكر منتخب مصر غدا الإثنين.

أخبار متعلقة:
بيراميدز يجدد تعاقد إسلام عيسى الشباب يستعيد راكيتيتش أمام الهلال

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام المباراة على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى بهدف دون رد سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء، ولم يشارك أحمد حجازي في اللقاء.

بينما تأهل منتخب كرواتيا إلى النهائي بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح.

حسام حسن منتخب مصر أحمد حجازي
نرشح لكم
كما كشف في الجول.. الأهلي يستعيد ثنائي المنتخب الأولمبي بعد اجتماع بركات مع ميكالي خدمة في الجول - تبدأ من 75 جنيها.. طرح تذاكر مواجهة مصر ضد كرواتيا عواد: هدفنا من أول المعسكر هو التحضير لمباراتي شهر يونيو المقبل ثنائية زعلوك تقود منتخب مصر للشباب للفوز على موريتانيا كأس عاصمة مصر - تحديد مواعيد المؤتمر الصحفي لـ حسام حسن وداليتش ماذا حدث في مواجهة تاريخية وحيدة بين مصر ضد كرواتيا من قبل كرواتيا تضرب موعدا مع الفراعنة بعد الفوز على تونس في كأس عاصمة مصر 4 مهدرة من 5.. منتخب مصر الأولمبي يخسر بركلات الترجيح من أستراليا في كأس غرب آسيا
أخر الأخبار
الأصغر في القرن الحالي وعلى ملعب ويمبلي.. أرقام قياسية حققها إندريك بهدفه مع البرازيل في إنجلترا 10 دقيقة | أمريكا
لظروف أسرية واحتمالية عودته.. أحمد حجازي يغادر معسكر منتخب مصر 54 دقيقة | منتخب مصر
بيراميدز يجدد تعاقد إسلام عيسى ساعة | الدوري المصري
رومانو: ريال مدريد يخطط لتجديد تعاقد توني كروس ساعة | الدوري الإسباني
بعد إصابته ضد البرازيل.. ووكر: سأعود في أسرع وقت ممكن ساعة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: التعاقد مع مبابي؟ أهم شيء هو ريال مدريد.. أنا سعيد جدا هنا ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: ميلان ويوفنتوس يستفسران عن إمكانية ضم أمرابط ساعة | الكرة الأوروبية
الشباب يستعيد راكيتيتش أمام الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر