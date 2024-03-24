لظروف أسرية واحتمالية عودته.. أحمد حجازي يغادر معسكر منتخب مصر

أعلن منتخب مصر مغادرة أحمد حجازي قائد الفريق الحالي لمعسكر الفراعنة بسبب ظروف أسرية.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد مصر

ووافق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على خروج أحمد حجازي من المعسكر وسفره إلى السعودية بسبب ظروف أسرية طائرة.

كما كشف منتخب مصر أنه تم الاتفاق مع أحمد حجازي في حالة إنتهاء الظرف الأسري واستقرار الأمور أن يعود من جديد لمعسكر منتخب مصر غدا الإثنين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام المباراة على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى بهدف دون رد سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء، ولم يشارك أحمد حجازي في اللقاء.

بينما تأهل منتخب كرواتيا إلى النهائي بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح.