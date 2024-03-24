بيراميدز يجدد تعاقد إسلام عيسى
الأحد، 24 مارس 2024 - 16:36
كتب : FilGoal
أعلن نادي بيراميدز تجديد تعاقد إسلام عيسى لاعب الفريق بشكل رسمي.
إسلام عيسى
النادي : بيراميدز
ولم يكشف بيراميدز عن مدة التعاقد الجديد مع إسلام عيسى.
وانضم إسلام لصفوف بيراميدز في عام 2019 قادما من المصري.
وبدأ إسلام عيسى مسيرته مع نادي النصر قبل أن ينضم منه إلى المصري في عام 2018.
ومع بيراميدز لعب إسلام عيسى 158 مباراة سجل خلالها 26 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان بيراميدز تجديد تعاقد مدافعه أسامة جلال.
بالإضافة إلى الإعلان عن تجديد الظهير الأيسر محمد حمدي.
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