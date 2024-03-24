رومانو: ريال مدريد يخطط لتجديد تعاقد توني كروس

الأحد، 24 مارس 2024 - 16:13

كتب : FilGoal

توني كروس - ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط للاحتفاظ بنجمه الألماني توني كروس وتجديد تعاقده.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال رومانو في بث مباشر عبر يوتيوب: "هناك تفاؤل في ريال مدريد بالحفاظ على توني كروس وتجديد تعاقده على الأقل لمدة موسم آخر".

وأضاف "ريال مدريد واثق من نفسه وينتظر فقط أن يتخذ توني كروس قراره النهائي بشأن مستقبله".

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وواصل "النادي الإسباني يرى إنها فرصة جيدة للاحتفاظ به لموسم آخر".

وشارك توني كروس البالغ من العمر 34 عاما في 38 مباراة مع ريال مدريد خلال الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد توني كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم.

وعاد توني كروس من الاعتزال الدولي ليلعب مع منتخب بلاده ألمانيا في مباراة ودية ضد فرنسا وساهم في تحقيق فوز فريقه، بعدما لعب 90 دقيقة كاملة.

توني كروس انضم لريال مدريد في عام 2014 قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

ولعب مع ريال مدريد 455 مباراة سجل خلالها 28 هدفا وقدم 96 تمريرة حاسمة.

كما فاز توني كروس بالدوري الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرة، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات.

ريال مدريد توني كروس الدوري الإسباني
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