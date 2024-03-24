أنشيلوتي: التعاقد مع مبابي؟ أهم شيء هو ريال مدريد.. أنا سعيد جدا هنا

أجاب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على سؤال هل يشعر بالسعادة مع فريقه خاصة مع اقتراب انضمام كيليان مبابي في الموسم المقبل.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان ريال مدريد

وبسؤاله مع صحفي سكاي سبورتس هل أنت سعيد في ريال مدريد ومبابي في طريقه إلى الفريق رد أنشيلوتي قائلا: "تذكروا أن أهم شيء هو ريال مدريد، إنه ناد كبير وأنا فخور أنني مدربه".

وأضاف "في مدريد أشعر أنني بحالة جيدة جدا، إنه أمر رائع".

وأتم تصريحاته "أنا سعيد بوجودي في مدريد وأن أكون مدربا لريال مدريد، سعيد جدا جدا".

وكانت التقارير الصحفية أكدت أن مبابي أبلغ ناديه باريس سان جيرمان برحيله عن صفوف الفريق عقب نهاية تعاقده في الصيف المقبل.

وأن مبابي اتفق مع ريال مدريد على الانضمام للنادي الملكي وأتم اللاعب كافة الأمور مع النادي الإسباني.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي حامل لقب البطولة.