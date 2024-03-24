تقرير: ميلان ويوفنتوس يستفسران عن إمكانية ضم أمرابط

ذكرت صحيفة La Nazione الإيطالية أن ميلان ويوفنتوس استفسرا عن إمكانية ضم سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا المعار لمانشستر يونايتد.

ويعيش الدولي المغربي فترة إعارته من فيورنتينا إلى مانشستر يونايتد والتي ستنتهي في الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن ميلان ويوفنتوس استكشفا موقف أمرابط، الذي من المقرر أن يعود إلى الفريق الإيطالي من مانشستر يونايتد.

وأفاد التقرير بأن هذه الاستفسارات بشأن لاعب خط الوسط المغربي تهدف لمعرفة الخطوة المقبلة حول التحرك بالفعل لضمه من عدمه.

ورجح التقرير أن يوفنتوس قد يكون الأقرب للتعاقد مع أمرابط.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا في صيف 2025.

ولذلك يبدو أنه من المرجح أن يغادر الفيولا في الصيف المقبل، حتى يحصل فيورنتينا على لحصد مبلغ مالي من بيعه، بدلا من بيعه بلا مقابل الصيف التالي.

الدولي المغربي انتقل إلى الشياطين الحمر قادما من فيورنتينا في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية، ولم يتألق بشكل كبير مع الفريق.

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