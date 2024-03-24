الشباب يستعيد راكيتيتش أمام الهلال

ذكرت جريدة الرياضية أن حظوظ الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب الشباب ازدادت بالمشاركة أمام الهلال في قمة الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على الشباب يوم السبت المقبل.

وأوضح التقرير أن راكيتيش سيعود للمشاركة أمام الهلال بعدما عانى من إصابة في العضلة الخلفية.

الإصابة أبعدت النجم الكرواتي عن لقاء الحزم، التي فاز بها الفريق 3ـ0، قبل فترة التوقف الدولي الجارية.

وينتظر الفريق عودة البلجيكي يانيك كاراسكو، مهاجم الفريق يوم الاثنين، لاستكمال مراحل علاجه في عيادة النادي بعد أن قضى الفترة الأولى مع الجهاز الطبي لمنتخب بلاده.

ويسعى الجهاز الطبي في النادي إلى تجهيز متعب الحربي، المستبعد من تشكيلة المنتخب السعودي للإصابة، وسيكون إلى جانب راكيتيتش في القائمة الأساسية التي ستواجه الهلال.

ويحتلُّ فريق الشباب المركز الـ 11 في قائمة الدوري السعودي.

فيما يتصدر الهلال المسابقة بفارق كبير عن ملاحقه النصر.

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