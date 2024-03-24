كانسيلو: مانشستر سيتي كان جاحدا لتركي أرحل.. والجميع صدق رواية جوارديولا

يرى جواو كانسيلو لاعب برشلونة أن مانشستر سيتي كان جاحدا لتركه يرحل عن الفريق.

ويقضي كانسيلو الموسم معارا من مانشستر سيتي إلى برشلونة.

وقال كانسيلو في حوار مع صحيفة أبولا البرتغالية: "أعتقد أن مانشستر سيتي كان جاحدا قليلا عندما أخبروني برحيلي لأنني كنت لاعبا مهما لسنوات مع الفريق ولم أخذل النادي أو جماهيره أبدا ودائما كنت أقدم كل ما لدي".

وواصل "أتذكر عندما تعرضت للسرقة والهجوم وفي اليوم التالي كنت ألعب ضد أرسنال على ملعب الإمارات وتركت زوجتي وابنتي وحيدتين في المنزل".

وعن انتقادات جوارديولا قال: "سيتذكر الناس فقط هذا الأمر لأن السيد جوارديولا لديه قوة أكبر عندما يتحدث ولكن أنا أفضل الاحتفاظ بالأمر لنفسي".

وواصل "لم أكن أبدا زميل سيء ويمنك أن تسأل ريكو لويس وناثان أكي، لم يكن لدي عقدة تفوق أو نقص تجاههم ولكن هذا كان رأي المدرب".

وأضاف "التواجد في برشلونة شيء خاص بالنسبة لي لأنني من برشلونة على الرغم من أن عائلتي بالكامل من بنفيكا ولكنني كنت دائما معجب ببرشلونة، جميع اللاعبين الذين اتخذتهم كقدوة لعبوا هنا وكنت سعيدا بالطريقة التي ينظرون بها إلى اللاعبين الصغار".

كانسيلو كان قد رحل عن مانشستر سيتي بعد خلافات مع جوارديولا قضى بسببها الموسم الماضي معارا إلى بايرن ميونيخ قبل أن يقضي الموسم الحالي بصفوف برشلونة.