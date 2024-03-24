إيقاف مجدي عبد العاطي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مواجهة زد أمام المصري

الأحد، 24 مارس 2024 - 14:34

كتب : FilGoal

ميدو جابر - المصري - زد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري عن مواجهة نادي زد أمام المصري.

وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

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إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك بسبب طرده لما بدر منه.

إيقاف إبراهيم الموجي مُدلك نادي زد أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لطرده لما بدر منه تجاه الحكم.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين زد والمصري بهدفين لكل فريق.

ويتصدر المصري جدول ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 27 نقطة من 14 مباراة خاضه مالفريق.

بينما زد يحل في المركز الخامس برصيد 23 نقطة من 15 مباراة.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم 1 أبريل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

بينما زد يواجه فريق سيراميكا كليوباترا يوم 31 من شهر مارس الجاري.

المصري زد الرابطة عقوبات الدوري
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