ناجلزمان قد يدرب ألمانيا بعد يورو 2024

الأحد، 24 مارس 2024 - 14:29

كتب : FilGoal

ألمانيا

قال بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه يجري مفاوضات مع يوليان ناجلزمان مدرب منتخب المانيا بشأن تمديد تعاقده.

في سبتمبر الماضي، وقع ناجلزمان على عقد يربطه بالمنتخب الألماني حتى الـ31 من شهر يوليو 2024.

تحدث نويندورف عن مستقبل ناجيلسمان لقناة ZDF: "سيكون من المرغوب فيه تمامًا من جانبنا تمديد عقد ناجلزمان".

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وأضاف "نتواصل بشكل جيد، ونجري حوارًا مكثفا من أجل حسم الأمر".

وتتوقع التقارير أن يمدد ناجلزمان عقده حتى صيف 2026 من أجل كأس العالم.

وسيقود ناجلزمان المنتخب الألماني خلال منافسات يورو 2024 التي تقام في بلاده.

المدرب الشاب تخلى عن الكثير من الأموال من أجل وظيفة مدرب المنتخب الألماني، حسب بيلد.

في بايرن كان سيحصل على حوالي 20 مليون يورو حتى عام 2026 مقابل عدم القيام بأي شيء.

فيما يبلغ راتبه حتى يورو 2024 حوالي 4 ملايين يورو.

المدرب الألماني صاحب الـ36 عاما درب بايرن بداية من موسم 2021-2022 وأقيل منتصف الموسم الماضي.

وبدأ ناجلزمان مسيرته التدريبية مع فريق هوفنهايم تحت 19 عاما ثم الفريق الأول ثم درب لايبزيج وأخيرا بايرن ميونيخ.

وكان ناجلزمان قريبا من التعاقد مع باريس سان جيرمان الصيف الجاري قبل فشل المفاوضات لعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وتستضيف ألمانيا منافسات يورو 2024 الصيف المقبل.

يوليان ناجلزمان ألمانيا
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