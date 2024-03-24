وادي دجلة يدعم فريق سيدات القدم بتوقيع عقود احتراف لـ 3 ناشئات

أعلن نادي وادي دجلة توقيع عقود احتراف لثلاث ناشئات ضمن فريق السيدات لكرة القدم.

ويأتي قرار وادي دجلة من أجل دعم المواهب الشابة وذلك بعد تألقهن خلال الفترة الماضية مع النادي والمنتخب.

ووقع وادي دجلة مع كل من منار السيد وجوي عماد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

بينما تم التوقيع مع منة عزت لخمسة مواسم مقبلة وحتى صيف 2029.

وأشار وادي دجلة إلى أن التوقيع مع ثلاثي الناشئات ضمن استراتيجية النادي باكتشاف المواهب في كل الألعاب الرياضية وتطوير مستواها.

ووقع حازم خيرت، رئيس قطاع كرة القدم بأندية وادى دجلة، العقود مع منار السيد وجوي عماد لمدة 3 مواسم، منة عزت لمدة 5 مواسم، ويتدربن اللاعبات مع الفريق الأول لكرة القدم النسائية بوادى دجلة في الفترة الحالية، ويشاركن معه في منافسات الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وقال حازم خيرت أن تحرير عقود احتراف للاعبات منة عزت، ومنار السيد، وجوي عماد، يأتي ضمن استراتيجية النادي لتصعيد العناصر المتميزة من قطاع الناشئات لتمثيل الفريق الأول، للحفاظ على ريادة "وادى دجلة" لكرة القدم النسائية في مصر، ومنح الفرصة للمواهب الشابة لاكتساب الخبرات في البطولات المحلية والدولية الكبرى.

وسبق للاعبات منة عزت، ومنار السيد، وجوي عماد، الفوز مع نادي وادى دجلة ببطولات محلية أبرزها الدوري الممتاز لكرة القدم، وبطولة السوبر المحلي، كما سبق اختيارهن ضمن قائمة الفريق الأول التي توجت ببطولة شمال أفريقيا في المغرب، وشاركت بدوري أبطال أفريقيا.