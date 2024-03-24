رابطة الدوري السعودي تجتمع بنادي الهلال لبحث إمكانية جدولة مبارياته

الأحد، 24 مارس 2024 - 13:50

كتب : FilGoal

سافيتش - الهلال - أبها

ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن رابطة الدوري السعودي ستعقد اجتماعا يوم الأحد مع نادي الهلال لبحث إمكانية جدولة مبارياته في الفترة المقبلة.

فقد تقدم نادي الهلال بخطاب رسمي إلى لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي يطلب فيه تعديل مواعيد عدد من مبارياته خلال شهر أبريل من أجل تخفيف ضغط المباريات في ظل مشاركته في 3 بطولات.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتم تأجيل بعض المباريات وفي مقدمتها مباراة الهلال ضد أهلي جدة ضمن منافسات الدوري السعودي لموعد لاحق يتحدد لاحقا.

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وأفادت التقارير بأن إدارة الهلال طلبت في خطابها، مراعاة الفريق في عدم ضغط المباريات، بحكم أنه الممثل الوحيد للسعودية في البطولة القارية.

ويبدأ الأزرق مشواره بعد التوقف الدولي، بلقاء الشباب في الدوري يوم 30 مارس الجاري، يواجه بعده الخليج في المسابقة ذاتها 2 أبريل المقبل، وبعد ذلك بـ3 أيام يستضيف الأخدود.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي مع النصر الثامن من أبريل المقبل، وحال تأهله سيخوض النهائي يوم 12.

وبعدها سيلعب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي في أبوظبي يوم 16 أبريل، قبل أن يواجه أهلي جدة في الدوري بعد 3 أيام.

وبعد ذلك، سيعود الأزرق إلى العاصمة الرياض استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في لقاء الإياب يوم 23 أبريل.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول الدوري السعودي بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر.

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