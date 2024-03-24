موندو ديبورتيفو: ليفاندوفسكي يرفض عرضا سعوديا مقابل 100 مليون يورو سنويا

ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة رفض عرضا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي.

أوضح التقرير أن أحد أندية الدوري السعودي قدم عرضا للهداف البولندى مقابل 100 مليون دولار كراتب سنوي من أجل ضمه الصيف المقبل.

وأفاد التقرير بأن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 35 عاما يرفض العرض ويفضل البقاء مع برشلونة.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية موسم 2024-2025، ويمكن تمديده لموسم آخر.

ورجح التقرير أن الدوري الأمريكي يجذب انتباه روبرت أكثر من الدوري السعودي.

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير أخرى أن النادي الذي يرغب في ضم ليفاندوفسكي هو أهلي جدة.

يذكر أن المهاجم البولندي انضم لبرشلونة في صيف 2022 قادما من بايرن ميونخ.

وشارك ليفاندوفسكي في 85 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات.

وسجل 53 هدفا وصنع 17.

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