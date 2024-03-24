مبابي: مستقبلي سيتحدد قبل بداية اليورو

شدد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا على أنه سيعلن عن مستقبله قبل بداية بطولة يورو 2024.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان

وقال مبابي عبر شبكة TF1: "كلنا نفكر بنفس الطريقة وهي إننا مجموعة متحدة وقوية ونريد أن نحقق البطولات عن طريق ذلك".

وتابع "الناس سيعرفون مستقبلي قبل بداية اليورو، أنا هادئ حول ذلك والناس سيشعرون بالهدوء أيضا".

وواصل "مستقبلي لم يعد أمرا كبيرا بالنسبة لباريس سان جيرمان ولم يعد أي أحد يتحدث معي حول الأمر".

وأضاف "سأذهب لخوض اليورو وأشعر بهدوء في رأسي ومستعد لفعل أشياء عظيمة برفقة منتخب فرنسا".

وكان منتخب فرنسا قد تعرض للخسارة على ملعبه وديا من ألمانيا بهدفين دون مقابل.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وسط الكثير من التأكيدات من الصحافة في أوروبا حول عدم رغبته في تمديد تعاقده مع الفريق واتفافه مع ريال مدريد على ضمه بداية من الموسم المقبل.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض بطولة يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا بالصيف المقبل.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجانل كل من هولندا والنمسا وفريق آخر سيتحدد عن طريق الملحق