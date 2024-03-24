تشواميني يلمح لانتقال مبابي لـ ريال مدريد: الإسبان سيدركون عظمته عندما يرونه يوميا

يرى أوريلين تشواميني لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد إن الإسبان سيدركون مدى عظمة زميله بالمنتخب كيليان مبابي عندما يرونه بشكل يومي.

أوريليان تشواميني النادي : ريال مدريد كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان

وكان منتخب فرنسا قد تعرض للخسارة على ملعبه وديا من ألمانيا بهدفين دون مقابل.

وقال تشواميني عبر شبكة TF1: "خسارتنا بتلك الطريقة أمام جماهيرنا كان مؤلما ولكن سنستمر بالإيمان بأنفسنا ويجب علينا أن نعود للقيام من جديد".

وأَضاف "الناس في إسبانيا يعرفون كيليان مبابي جيدا ولكن عندما يرونه بشكل يومي سيدركون مدى عظمته كلاعب".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وسط الكثير من التأكيدات من الصحافة في أوروبا حول عدم رغبته في تمديد تعاقده مع الفريق واتفافه مع ريال مدريد على ضمه بداية من الموسم المقبل.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض بطولة يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا بالصيف المقبل.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجانل كل من هولندا والنمسا وفريق آخر سيتحدد عن طريق الملحق.