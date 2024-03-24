آس: أتليتكو مدريد مستعد للموافقة على إعارة فيليكس لـ برشلونة مجددا

يستعد نادي أتليتكو مدريد للموافقة على إعارة جواو فيليكس مجددا إلى برشلونة.

جواو فيليكس النادي : برشلونة برشلونة

ويرغب أتليتكو مدريد في بيع جواو فيليكس مقابل 80 مليون يورو وهو ما لن يناسب برشلونة بسبب المشكلة المادية.

وكشفت صحيفة آس أن أتليتكو مدريد مستعد لتنسيق إعارة جديدة لجواو فيليكس إلى برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن أتليتكو مدريد لا ينوي عودة جواو فيليكس مجددا بعدما وصلت العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

ويلعب اللاعب البرتغالي في برشلونة معارا من أتليتكو مدريد وتنتهي إعارته في نهاية الموسم الجاري.

وسجل جواو فيليكس في شباك أتليتكو مدريد ذهابا وإيابا في مسابقة الدوري الإسباني.

وكان فيليكس قد اختلف مع دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد مما أدى إلى رحيله لتشيلسي في يناير 2023 ثم برشلونة.

ويلاقي برشلونة منافسه باريس سان جيرمان في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة.

ويأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

ولعب جواو فيليكس مع برشلونة حتى الآن 34 مباراة وساهم في 14 هدفا.

وسجل فيليكس تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين، بينهم تسجيل ستة أهداف في الدوري الإسباني.