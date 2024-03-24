منتخب السعودية يفقد خدمات الدوسري أمام طاجيكستان

الأحد، 24 مارس 2024 - 12:31

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

قرر الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي استبعاد ناصر الدوسري من حساباته أمام طاجيكستان، الثلاثاء، بداعي الإصابة.

ويحل منتخب السعودية ضيفا على طاجيكستان ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة للتأهل لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأفاد المنتخب السعودي في بيان أن مانشيني قرر استبعاد ناصر الدوسري من معسكر الأخضر بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب".

أخبار متعلقة:
ناجلسمان: توني كروس لا يصدق.. وكان رائعا في الأشياء التي انتقد فيها سابقا بعد توغل السرطان في جسده.. إريكسون يحقق حلمه بتدريب ليفربول هاري كين يغادر معسكر إنجلترا ويعود إلى بايرن ساوثجيت يتحدث عن إصابة ووكر

وأوضح البيان أن اللاعب يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي سيقوم به مع ناديه الهلال.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن ناصر الدوسري أصبح رابع لاعب يستبعده المدرب الإيطالي من معسكر الاخضر بداعي الإصابة بعد الثلاثي وليد الأحمد ومتعب الحربي وعبد الله الخيبري.

علمًا أن قائمة المبعدين ضمت لاعبًا خامسًا، وهو علي البليهي بداعي الإيقاف.

ويتصدر الأخضر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بـ 5 نقاط عن طاجيكستان صاحب المركز الثاني.

ناصر الدوسري السعودية طاجيكستان
نرشح لكم
انتهاء مسلسل إصابات بنزيمة مع اتحاد جدة بسبب زحام مكة في رمضان.. نقل مواجهة الوحدة وأهلي جدة الدوري السعودي - حرمان الشباب والفتح من التسجيل لـ3 فترات بنزيمة يحسم موقفه من المشاركة في أولمبياد باريس لابورت: قرار رحيلي عن سيتي كان صحيحا.. وعودتي إلى أوروبا واردة وكيل محمد شريف يكشف حقيقة رحيله عن الخليج وسبب قلة أهدافه.. ومفاوضات الزمالك بعد استبعاده.. تفاصيل إصابة ومدة غياب مدافع منتخب السعودية تقارير: ماتيو لاهوز يرفض قيادة لجنة التحكيم في الدوري السعودي
أخر الأخبار
تشواميني يلمح لانتقال مبابي لـ ريال مدريد: الإسبان سيدركون عظمته عندما يرونه بشكل يومي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
آس: أتليتكو مدريد مستعد للموافقة على إعارة فيليكس لـ برشلونة مجددا 7 دقيقة | الدوري الإسباني
منتخب السعودية يفقد خدمات الدوسري أمام طاجيكستان 23 دقيقة | سعودي في الجول
ناجلسمان: توني كروس لا يصدق.. وكان رائعا في الأشياء التي انتقد فيها سابقا 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد توغل السرطان في جسده.. إريكسون يحقق حلمه بتدريب ليفربول 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هاري كين يغادر معسكر إنجلترا ويعود إلى بايرن ساعة | الكرة الأوروبية
ساوثجيت يتحدث عن إصابة ووكر ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - تتويج يوسف سليمان وسلمى هاني ببطولة أستراليا المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 ضغط على يد الطبيب.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت