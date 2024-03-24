منتخب السعودية يفقد خدمات الدوسري أمام طاجيكستان

قرر الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي استبعاد ناصر الدوسري من حساباته أمام طاجيكستان، الثلاثاء، بداعي الإصابة.

ويحل منتخب السعودية ضيفا على طاجيكستان ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المشتركة للتأهل لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأفاد المنتخب السعودي في بيان أن مانشيني قرر استبعاد ناصر الدوسري من معسكر الأخضر بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب".

وأوضح البيان أن اللاعب يحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي سيقوم به مع ناديه الهلال.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن ناصر الدوسري أصبح رابع لاعب يستبعده المدرب الإيطالي من معسكر الاخضر بداعي الإصابة بعد الثلاثي وليد الأحمد ومتعب الحربي وعبد الله الخيبري.

علمًا أن قائمة المبعدين ضمت لاعبًا خامسًا، وهو علي البليهي بداعي الإيقاف.

ويتصدر الأخضر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بـ 5 نقاط عن طاجيكستان صاحب المركز الثاني.

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