اسكواش - تتويج يوسف سليمان وسلمى هاني ببطولة أستراليا المفتوحة

الأحد، 24 مارس 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

سلمى هاني - اسكواش

توج الثنائي المصري يوسف سليمان وسلمى هاني بلقب أستراليا المفتوحة للاسكواش.

وتعتبر بطولة أستراليا المفتوحة من فئة بطولات البرونز في سلسلة منافسات الموسم.

وتغلبت سلمى هاني على زميلتها أمينة عرفي بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 45 دقيقة.

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وحققت سلمى هاني الفوز بنتيجة 11-5 و 11-8 و11-9 على الترتيب.

وتوجت سلمى هاني برابع ألقابها في مسيرتها بالاسكواش.

أما يوسف سليمان فتغلب على الفرنسي فيكتور كروين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

واستغرقت مواجهة نهائي الرجال 60 دقيقة وتقدم يوسف سليمان بشوطين قبل أن يقلص فيكتور كروين الفارق.

وحسم يوسف سليمان الشوط الرابع بنتيجة 11-6 ليحسم لقب البطولة.

وتنطلق منافسات لندن كلاسيك لرجال وسيدات الاسكواش خلال الفترة من 27 مارس إلى 1 أبريل المقبل.

وتعتبر بطولة لندن كلاسيك من بطولات الفئة الذهبية بمشاركة عدد من اللاعبين المصنفين.

ويعتبر مصطفى عسل وكريم عبد الجواد أبرز المشاركين المصريين في منافسات الرجال.

بينما يشترك ثلاثي السيدات نور الشربيني وهانيا الحمامي ونوران جوهر.

اسكواش سلمى هاني يوسف سليمان
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