كهربا: كنت أنوي الاعتزال وعدم دفع الغرامة.. وحصلت على مساعدة في جمع المبلغ

الأحد، 24 مارس 2024 - 11:15

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول في السعودية كأس العالم للأندية - كهربا

شدد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على أنه لم يكن ينوي دفع الغرامة لنادي الزمالك.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

وقال كهربا عبر قناة النهار: "كنت أنوي الاستمرار في عدم دفع الغرامة وكان بإمكاني اللعب موسمين إضافيين دون دفع الغرامة ولكن تم تقريب المسافات مع حسين لبيب رئيس الزمالك وهو شخص محترم جدا ووفقني الله بالدفع في ذلك التوقيت قبل زيادة سعر الدولار".

وواصل "كنت أنوي عدم دفع الغرامة وأن أماطل في الغرامة بالمحاكم وبعدها أعلن اعتزالي".

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وتابع "بالطبع حصلت على مساعدة في تجميع الغرامة لأن الناس تحب النادي الأهلي وكهربا كثيرا وأنا تحملت ما يقارب 70 أو 80% من الغرامة".

وشدد "ترك الزمالك والانضمام للأهلي كان أفضل شيء بحياتي، وكنت أشجع الأهلي وأنا بصفوف الزمالك ولكن لم أقصر في تقديم أي أداء مع الفريق".

وأكمل "لعبت مع شيكابالا في الزمالك ودائما الجماهير تحاول إخراج اللاعب الجيد من أجواء المباراة وما يحدث بينه وبين جماهير الأهلي يأتي بسبب سوابق قديمة ولكن جماهير الأهلي لا تخطئ أبدا وما يحدث منهم تجاهه مجرد رد فعل".

وأضاف "الفارق بين الأهلي والزمالك يأتي بسبب عدم وجود نجم أوحد بالأهلي والاعتماد دائما يكون على روح الفريق، وخلال فترتي مع الزمالك كنت أنا النجم وكنت أفضل بالأرقام من أي لاعب بالفريق".

وأتم "محمد عبد المنعم هو أفضل مدافع في مصر وإفريقيا وبإمكانه اللعب في أكبر أندية أوروبا وسأكون سعيدا لو احترف بالدوري الإنجليزي ولكن احتراف أي لاعب بالأهلي يتوقف على موافقة النادي".

الأهلي الزمالك محمود كهربا
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