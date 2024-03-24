مواعيد مباريات الأحد 24 مارس 2024.. إيطاليا وديا والإسماعيلي ضمن احتفالات المئوية

الأحد، 24 مارس 2024 - 10:52

كتب : FilGoal

احتفال نادر فرج بهدف الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا

لا تزال فترة التوقف الدولي جارية وتشهد اليوم الموافق الأحد 24 مارس 2024 عددا من المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

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مئوية الإسماعيلي

يلعب الإسماعيلي وديا أمام أهلي بنغازي الليبي على ملعب شهداء بنينا في ليبيا ضمن احتفالات الدراويش بالمئوية.

ويحتفل الاسماعيلي يوم 13 أبريل بمرور 100 عاما على تأسيس النادي.

ويقام اللقاء في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت مصر.

ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس بتعليق حازم الكاديكي.

مباريات ودية

يلعب متخب إيطاليا وديا أمام الإكوادور ضمن منافسات التوقف الدولي.

ويقام اللقاء على ملعب رد بُل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

كأس المغرب

يلعب الرجاء أمام وداد تمارة في الثانية عشر بمنتصف الليل ضمن منافسات كأس المغرب.

ويقام اللقاء ضمن مباريات دور الـ 32 من المسابقة.

الإسماعيلي إيطاليا
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