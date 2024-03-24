كوبا أمريكا - تأهل كندا وكوستاريكا من الملحق.. ومواجهة افتتاح نارية في الظهور الأول

الأحد، 24 مارس 2024 - 10:27

كتب : إسلام أحمد

كندا

تأهل منتخبا كندا وكوستاريكا للمشاركة في كوبا أمريكا 2024 عن طريق ملحق دوري أمم أمريكا الشمالية.

ويظهر منتخب كندا في بطولة كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخه، بينما تشارك كوستاريكا للمرة السادسة.

وكانت أبرز إنجازات منتخب كوستاريكا في البطولة هي التأهل لربع النهائي مرتين من قبل.

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بينما يفتتح منتخب كندا مشواره في البطولة بظهوره الأول بمواجهة نارية أمام الأرجنتين حامل اللقب يوم 20 يونيو المقبل في أتالانتا.

وتقام البطولة بمشاركة 16 فريقا، بواقع فرق أمريكا الجنوبية الـ 10، و6 فرق من أمريكا الشمالية، تم تحديد 4 منهم بالفعل بناء على التأهل لنصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف والثنائي كندا وكوستاريكا من ملحق دوري أمم أمريكا الشمالية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا أمريكا ضمن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب كندا بعد الفوز على فريق ترينداد وتوباجو بهدفين دون مقابل.

بينما كوستاريكا تغلبت على هندوراس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويحمل منتخب الأرجنتين لقب البطولة بعد تتويجه في 2021 على حساب البرازيل البلد المضيف، وهو المنتخب الأكثر تتويجا أيضا برصيد 15 لقبا، بالتساوي مع أوروجواي.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأرجنتين مع تشيلي التي كلفتها اللقب في النهائي مرتين على التوالي في 2015 و2016، رفقة بيرو بجانب كندا.

بينما تصطدم البرازيل مع كولومبيا في المجموعة الرابعة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي

المجموعة الأولى: الأرجنتين - بيرو - تشيلي - كندا

المجموعة الثانية: المكسيك - الإكوادور - فنزويلا - جامايكا

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة الأمريكية - أوروجواي - بنما - بوليفيا

المجموعة الرابعة: البرازيل - كولومبيا - باراجواي - كوستاريكا

وتقام البطولة في الفترة بين 20 يونيو و14 يوليو.

وتقام مباراة الافتتاح بين الأرجنتين حامل اللقب وكندا، يوم 20 يونيو على ملعب مرسيدس بنز أرينا.

وينتهي دور المجموعات في 2 يوليو، على أن يُلعب دور الثمانية بين 4 و6 يوليو.

ويقام نصف النهائي في يومي 9 و10 من الشهر ذاته، ثم تُلعب مباراة الثالث والرابع يوم 13، ويُقام النهائي يوم 14 يوليو.

متصدر المجموعة الأولى سيلعب مع وصيف الثانية، ومتصدر الثانية يواجه وصيف الأولى، ليلتقي الفائزان في نصف النهائي.

الأمر ذاته ينطبق على المجموعتين الثالثة والرابعة، ما يعني أن البرازيل لن تلتقي بالأرجنتين إلا في المباراة النهائية، أو في تحديد المركز الثالث إذا خسر كلاهما نصف النهائي.

كوبا أمريكا كندا كوستاريكا
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