كما كشف في الجول.. الأهلي يستعيد ثنائي المنتخب الأولمبي بعد اجتماع بركات مع ميكالي

الأحد، 24 مارس 2024 - 10:14

كتب : أحمد الخولي

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - حمزة علاء

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن مغادرة الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمعسكر المنتخب الأولمبي من أجل الانضمام إلى الأهلي.

وقرر محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي مغادرة الثنائي معسكر المنتخب بمدينة الأحساء السعودية من أجل المشاركة مع الأهلي أمام سيمبا التنزاني.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا يوم الجمعة المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وتواجد حمزة علاء وكريم الدبيس رفقة المنتخب الأولمبي المشارك في بطولة اتحاد غرب آىسيا التي تُختتم مبارياتها يوم 26 مارس الجاري.

وأشار بيان اتحاد الكرة إلى أن قرار محمد بركات جاء بعد جلسة عقدها مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، والتي عرض خلالها الظروف الصعبة التي تواجه الأهلي قبل مباراته الهامة.

واقتنع ميكالي بوجهة نظر بركات وتقرر سفر لاعبي الأهلي تقديرا للمهمة الوطنية التي تنتظر الفريق باعتباره سفيرا لمصر بالبطولة القارية.

وأوضح بيان اتحاد الكرة أن القرار يأتي لتعزيز علاقة التعاون المتبادل بين المنتخب الأولمبي والأهلي خاصة وأن الأخير لا يتأخر في دعم المنتخب الأولمبي، وتمنى ميكالي التوفيق للفريق في مباراته المقبلة.

ويصل الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس صباح اليوم في الطريق إلى القاهرة للانضمام إلى معسكر الأهلي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن دراسة الأهلي تقديم طلب بإعفاء الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس من المشاركة في المباراة الختامية للمنتخب الأولمبي ببطولة اتحاد غرب آسيا.

وجاء طلب الأهلي بسبب أهمية تواجد حمزة علاء كونه الحارس الثاني المقيد إفريقيا وكذلك الحاجة الفنية لتواجد الدبيس.

وعلم FilGoal.com وقتها من المنتخب الأولمبي أن الأمر سيتوقف على نتيجة الفريق أمام أستراليا وفي حال التأهل للمباراة النهائية سيكون الأقرب هو الرفض.

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام أستراليا بركلات الترجيح، بينما يلعب المنتخب أمام السعودية لتحديد المركزين الثالث والرابع في ختام مبارياته يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي متجهة إلى تنزانيا يوم 27 مارس الجاري تحضيرا لمواجهة سيمبا يوم 29 من الشهر ذاته.

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