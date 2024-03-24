خدمة في الجول - تبدأ من 75 جنيها.. طرح تذاكر مواجهة مصر ضد كرواتيا

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

ويستضيف استاد مصر بالعاصمة الإدارية المباراة النهائية والمقرر لها في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء 26 مارس الجاري.

وأقيمت كأس عاصمة مصر بمشاركة أربعة منتخبات وهم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وبدأت أسعار تذاكر المباراة النهائية من 75 جنيها.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة مصر ضد كرواتيا كالآتي:

الدرجة الثالثة شمال: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الأولى: 150 جنيها

لحجز التذكرة من هنا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن الحصول على موافقة بحضور 30 ألف مشجع لمباراة مصر أمام نيوزيلندا في الافتتاح.

وتأهل منتخب مصر بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

وكانت تلك المباراة هي أولى المباريات الرسمية على استاد مصر الجديد بالعاصمة الإدارية.

بينما تأهل منتخب كرواتيا عقب التغلب على تونس بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي نفس التوقيت يستضيف استاد القاهرة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين تونس ونيوزيلندا.

تعتبر تلك البطولة هي الاختبار الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وتأتي تلك الفترة الاستعدادية في مارس، قبل خوض المنتخب لمباراتي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في شهر يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.