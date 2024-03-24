تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة 17 من الدوري المصري

الأحد، 24 مارس 2024 - 02:04

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - دوري النيل

أعلنت رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

وجاء قرار تأجيل مباراتي الدوري نظرا لتحديد الاتحاد الإفريقي (كاف) مواعيد مباريات ربع نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية ذهابا يوم 31 مارس الجاري وإيابا 7 أبريل المقبل.

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ويلعب الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ذهابا في تنزانيا يوم الجمعة 29 مارس وإيابا الجمعة 5 أبريل المقبل.

وسبق أن أعلن عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات تأجيل مباراة الأهلي عبر FilGoal.com.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "مواجهة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في الدوري والتي كان مقررا لها يوم 3 أبريل تأجلت تلقائيا بسبب إقامة مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا يوم الجمعة".

وأوضح "الجميع يعلم اللائحة الآن وسبب التأجيل، إذا كانت مواجهة الإياب يوم السبت كانت المباراة ستقام في موعدها".

وخاض الأهلي 8 مباريات في مسابقة الدوري حتى الآن من أصل 16 جولة، وجمع الفريق 17 نقطة في المركز العاشر.

أما مودرن فيوتشر فخاض 13 مباراة حتى الآن وجمع 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

ثم تقدم الزمالك بطلب تأجيل مباراة بلدية المحلة في الدوري لرابطة الأندية.

ويحتل الزمالك المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

وتنص اللائحة الخاصة بالمشاركات الإفريقية للفرق المصرية، أن الفريق الذي يلعب مباراة قارية داخل ملعبه يخوض المواجهة المحلية التي تليها على اليوم الثالث، أما إذا كانت المباراة الإفريقية خارج مصر يخوض الفريق مباراته المحلية التي تليها على اليوم الرابع.

الأهلي الزمالك مودرن فيوتشر بلدية المحلة الدوري المصري رابطة الأندية
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