عواد: هدفنا من أول المعسكر هو التحضير لمباراتي شهر يونيو المقبل

أوضح محمد عواد حارس منتخب مصر والزمالك أن المعسكر الحالي للمنتخب هو تحضير للتوقف الدولي في يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وقال حارس مرمى منتخب مصر عبر أون تايم سبورتس 1: "الكل يتنافس ونعمل من أجل المنتخب على قلب رجل واحد، وندعم من يشارك وأبو جبل أدى بشكل جيد في لقاء نيوزيلندا".

وأكمل "هدفنا من أول المعسكر هو التحضير لمباراتي شهر يونيو المقبل، ونحضر أنفسنا لها من الآن، ونريد حسم الصعود لكأس العالم لتكون بداية جديدة يلتف فيها الجمهور حولنا".

وأتم "نأمل أن تكون بداية جديدة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني، والكل يريد إثبات نفسه وتقديم 100% من الأداء".

موعد المباراة النهائية

تقام المباراة في العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس.

ويستضيف استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة اللقاء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

الحكم

اللجنة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر اختارت الحكم السنغالي ألدالبير ديوف لقيادة المواجهة.

ويعاونه المساعدان السنغالي الحاج ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا، والحكم الرابع الإيفواري كليمين فرانكلين كبان، ويتواجد المغربي حمزة الفارق كحكم تقنية الفيديو "VAR" وتعاونه مواطنته فتيحة الجرمومي.