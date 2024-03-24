بيراميدز يتعادل وديا مع غزل المحلة

الأحد، 24 مارس 2024 - 01:40

كتب : بسام أبوبكر

وليد الكرتي

تعادل بيراميدز ضد منافسه غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما وديا في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي.

واستضاف بيراميدز فريق غزل المحلة على استاد الدفاع الجوي في إطار ثاني وديات الفريق خلال التوقف الدولي.

وتقدم غزل المحلة في الشوط الأول عن طريق محمد جابر، قبل أن يتعادل دودو الجباس لبيراميدز في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر - تحديد مواعيد المؤتمر الصحفي لـ حسام حسن وداليتش ماذا حدث في مواجهة تاريخية وحيدة بين مصر ضد كرواتيا من قبل محمد علي بن رمضان يوضح حقيقة وصول عروض مصرية لضمه الوحيشي: أهدرنا أهدافا وكرواتيا لم تفعل أي شيء.. وكنا نستحق الانتصار

وخاض الفريق اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد وائل تيجانا

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي

وفي الشوط الثاني، شارك شريف إكرامي، ويوسف أسامة نبيه ودودو الجباس ومحمود مرعي ومهند لاشين وصامويل أومسا وأوجو صامويل ومحمود عبد العاطي دونجا.

May be an image of 3 people, people playing football, people playing soccer and text

May be an image of 4 people, people playing football, people playing soccer and text

غزل المحلة أحمد الشناوي بيراميدز مروان حمدي
نرشح لكم
تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة 17 من الدوري المصري عواد: هدفنا من أول المعسكر هو التحضير لمباراتي شهر يونيو المقبل ثنائية زعلوك تقود منتخب مصر للشباب للفوز على موريتانيا كأس عاصمة مصر - تحديد مواعيد المؤتمر الصحفي لـ حسام حسن وداليتش ماذا حدث في مواجهة تاريخية وحيدة بين مصر ضد كرواتيا من قبل باللغة العربية.. داليتش: "شكرا" للجماهير على دعمنا.. و"الحمد لله" على الفوز مران الأهلي - تدريبات تأهيلية للشحات وأبو علي.. وديانج يبدأ الجري حول الملعب استعداد لمواجهة مودرن فيوتشر.. الزمالك يتعادل مع زد وديا
أخر الأخبار
تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة 17 من الدوري المصري 45 دقيقة | الدوري المصري
عواد: هدفنا من أول المعسكر هو التحضير لمباراتي شهر يونيو المقبل 51 دقيقة | منتخب مصر
بيراميدز يتعادل وديا مع غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
ثنائية زعلوك تقود منتخب مصر للشباب للفوز على موريتانيا ساعة | منتخب مصر
كرة يد - بطلات الثنائية المحلية.. سيدات الأهلي يتوجن بلقب الكأس على حساب الشمس ساعة | رياضة نسائية
محمد علي بن رمضان يوضح حقيقة وصول عروض مصرية لضمه ساعة | الدوري المصري
كأس عاصمة مصر - تحديد مواعيد المؤتمر الصحفي لـ حسام حسن وداليتش ساعة | منتخب مصر
الوحيشي: أهدرنا أهدافا وكرواتيا لم تفعل أي شيء.. وكنا نستحق الانتصار ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 4 ضغط على يد الطبيب.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت