بيراميدز يتعادل وديا مع غزل المحلة
الأحد، 24 مارس 2024 - 01:40
كتب : بسام أبوبكر
تعادل بيراميدز ضد منافسه غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما وديا في إطار الإعداد خلال التوقف الدولي.
واستضاف بيراميدز فريق غزل المحلة على استاد الدفاع الجوي في إطار ثاني وديات الفريق خلال التوقف الدولي.
وتقدم غزل المحلة في الشوط الأول عن طريق محمد جابر، قبل أن يتعادل دودو الجباس لبيراميدز في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.
وخاض الفريق اللقاء بتشكيل ضم:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد وائل تيجانا
خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود زلاكة
خط الهجوم: مروان حمدي
وفي الشوط الثاني، شارك شريف إكرامي، ويوسف أسامة نبيه ودودو الجباس ومحمود مرعي ومهند لاشين وصامويل أومسا وأوجو صامويل ومحمود عبد العاطي دونجا.
نرشح لكم
تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الجولة 17 من الدوري المصري عواد: هدفنا من أول المعسكر هو التحضير لمباراتي شهر يونيو المقبل ثنائية زعلوك تقود منتخب مصر للشباب للفوز على موريتانيا كأس عاصمة مصر - تحديد مواعيد المؤتمر الصحفي لـ حسام حسن وداليتش ماذا حدث في مواجهة تاريخية وحيدة بين مصر ضد كرواتيا من قبل باللغة العربية.. داليتش: "شكرا" للجماهير على دعمنا.. و"الحمد لله" على الفوز مران الأهلي - تدريبات تأهيلية للشحات وأبو علي.. وديانج يبدأ الجري حول الملعب استعداد لمواجهة مودرن فيوتشر.. الزمالك يتعادل مع زد وديا