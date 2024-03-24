ثنائية زعلوك تقود منتخب مصر للشباب للفوز على موريتانيا

عواد: هدفنا من أول المعسكر هو التحضير لمباراتي شهر يونيو المقبل

كأس عاصمة مصر - تحديد مواعيد المؤتمر الصحفي لـ حسام حسن وداليتش

ماذا حدث في مواجهة تاريخية وحيدة بين مصر ضد كرواتيا من قبل

كرواتيا تضرب موعدا مع الفراعنة بعد الفوز على تونس في كأس عاصمة مصر

4 مهدرة من 5.. منتخب مصر الأولمبي يخسر بركلات الترجيح من أستراليا في كأس غرب آسيا

انتهت - مصر للشباب (2)-(1) موريتانا

حضور حسام وإبراهيم حسن مباراة تونس ضد كرواتيا

الأهلي يعلن خضوع إمام عاشور لجراحة في الكتف