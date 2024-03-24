ثنائية زعلوك تقود منتخب مصر للشباب للفوز على موريتانيا
الأحد، 24 مارس 2024 - 01:38
كتب : FilGoal
حقق منتخب مصر للشباب الفوز على موريتانيا بهدفين مقابل هدف.
تقدم منتخب مصر بالهدف الأول في الدقيقة الـ 24 عن طريق محمد زعلوك برأسية.
وتعادل منتخب موريتانيا بعد دقيقة واحدة عن طريق بايات ليكويري.
وعاد زعلوك بعد دقيقة أخرى لتسجيل الهدف الثاني مستغلا انفراد بالمرمى.
المباراة كانت هي الثانية لمنتخب مصر خلال معسكره الحالي بالجزائر.
وكان منتخب مصر قد خسر المباراة الأولى ضد الجزائر بهدفين مقابل هدف.
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