كرة يد - بطلات الثنائية المحلية.. سيدات الأهلي يتوجن بلقب الكأس على حساب الشمس

الأحد، 24 مارس 2024 - 01:36

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي كرة يد

حققت سيدات الأهلي الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي بالفوز على الشمس في نهائي كأس السيدات لـ كرة اليد.

وتفوقت سيدات الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 18-11.

وفي الشوط الثاني عززن النتيجة بالفوز 28-19 بالنتيجة النهائية.

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وللموسم الثاني على التوالي تحقق سيدات الأهلي الثنائية المحلية في كرة اليد.

ولم ينته موسم سيدات الأهلي حيث سيتنافسن على لقب كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد في أبريل المقبل.

ثم سيشاركن في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد والتي ستقام في الجزائر.

وتقام منافسات كأس الكؤوس لرجال وسيدات كرة اليد في الجزائر بالفترة من 18 إلى 27 أبريل المقبل.

وجاءت المجموعات

المجموعة الأولى: (بريميرو دي أجوستو الأنجولي - دي جي إس بي الكونغولي - الأهلي المصري - وفاق عين توتة الجزائري)

المجموعة الثانية (بترو دي لواندا الأنجولي - أوتوهو الكونغولي - أبيدجان الإيفواري - شباب بومرداس الجزائري)

وحققت سيدات الأهلي برونزية النسخة الماضية والتي أقيمت على صالة الأهلي، بينما حقق فريق بترو دي لواندا لقب آخر نسختين.

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