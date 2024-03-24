محمد علي بن رمضان يوضح حقيقة وصول عروض مصرية لضمه

أوضح محمد علي بن رمضان لاعب فرينفارويتشي المجري ومنتخب تونس حقيقة وصول عروض مصرية لضمه.

وخسر بن رمضان مع منتخب تونس من كرواتيا بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

وقال لاعب منتخب تونس عبر أون تايم سبورتس 1: "عروض مصرية؟ لدي مباراة قادمة أركز فيها وهذا الأهم، ولا يوجد مفاوضات ولم يصلني أي شيء".

وأضاف عن المباراة "قدمنا مباراة كبيرة وحضرنا كل كبيرة وصغيرة لكرواتيا ولعبنا بشكل جيد، ونريد التركيز للمباراة المقبلة وسنحضر لها كما يجب ونريد الفوز".

وأتم "بطولة منظمة وملاعب جيدة وأجواء ممتازة وجاءت في وقت مناسب لنستعيد الثقة والخير قادم".

محمد علي بن رمضان في لقاء خاص يتحدث عن خسارة تونس من كرواتيا.. ويكشف حقيقة اقترابه من الانتقال إلى أحد الأندية المصرية 🔥🔥#كأس_عاصمة_مصر pic.twitter.com/8eBk9BgCjT — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 23, 2024

وارتبط اسم المجري بالانضمام لصفوف الأهلي وفقا للتقارير التي أشارت لانتقاله للأهلي مقابل 3 ملايين دولار بدءا من الموسم المقبل.

وانضم بن رمضان مطلع الموسم الجاري لفريق فرينفاروتشي المجري قادما من الترجي التونسي في صفقة انتقال حر.

وخاض حتى الآن 25 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 6.

لاعب الوسط البالغ 24 عاما يمتد تعاقده مع بطل المجر لصيف 2026.

وشارك بن رمضان مع نسور قرطاج في أمم إفريقيا 2023 لكن ودع بشكل مبكر بعدما لم يحقق منتخب تونس الفوز في لقاءاته الثلاثة بدور المجموعات.

وسبق أن أشارت تقارير منذ 2022 رفض اللاعب الانتقال للأهلي والاستمرار مع الترجي في ظل وجود اهتمام من أندية أوروبية أبرزها بورتو البرتغالي آنذاك.

وحاول سانت إيتيان ونيم التفاوض مع اللاعب في 2020 لإنهاء صفقة انتقاله مقابل مليون يورو، ولكن لم تنجح.