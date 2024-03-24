كأس عاصمة مصر - تحديد مواعيد المؤتمر الصحفي لـ حسام حسن وداليتش

تحدد موعد المؤتمر الصحفي لنهائي كأس عاصمة مصر والذي يجمع منتخب مصر مع كرواتيا.

وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 مارس في استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وسيقام المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر الخاص بـ حسام حسن المدير الفني مساء الأحد في إحدى فنادق العاصمة الإدراية في الثامنة والنصف.

وسيتم السماح بالتغطية الإعلامية لتدريبات المنتخب المصري لمدة 15 دقيقة، في التاسعة والربع مساء اليوم الأحد.

وسيقام المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب كرواتيا في تمام السادسة مساء يوم الإثنين 25 مارس.

وسيقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب التونسي قبل مواجهة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب النيوزيلندي في الثامنة والنصف مساء اليوم ذاته، بينما يقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب النيوزيلندي في التاسعة مساء.

موعد المباراة النهائية

تقام المباراة في العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس.

ويستضيف استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة اللقاء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

الحكم

اللجنة المنظمة لبطولة كأس عاصمة مصر اختارت الحكم السنغالي ألدالبير ديوف لقيادة المواجهة.

ويعاونه المساعدان السنغالي الحاج ماليك سامبا والإيفواري نوهو واتارا، والحكم الرابع الإيفواري كليمين فرانكلين كبان، ويتواجد المغربي حمزة الفارق كحكم تقنية الفيديو "VAR" وتعاونه مواطنته فتيحة الجرمومي.