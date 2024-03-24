ماذا حدث في مواجهة تاريخية وحيدة بين مصر ضد كرواتيا من قبل

الأحد، 24 مارس 2024 - 01:10

كتب : FilGoal

منتخب مصر

حقق منتخب كرواتيا الفوز على تونس بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدون أهداف.

فوز منتخب كرواتيا أهله للمباراة النهائية لكأس العاصمة ليضرب موعدا مع منتخب مصر.

وقبل المباراة المنتظرة بين الفراعنة ورفاق لوكا مودريتش يكشف لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات مصر وكرواتيا السابقة.

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الفريقان التقيا في مباراة واحدة سابقة تاريخيا كانت بعام 1999 في كأس كوريا الودية وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

سجل ثنائية منتخب مصر في المباراة حسام حسن المدرب الحالي للمنتخب مصر.

ولعب منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من: نادر السيد – إبراهيم حسن – محمد يوسف – عبد الظاهر السقا – مدحت عبد الهادي – ياسر ريان – أحمد حسن – هادي خشبة – حسام عبد المنعم – عبد الستار صبري – حسام حسن.

وشارك في المباراة كبديل كل من خالد بيبو وسامي الشيشيني وطارق مصطفى وعبد الحميد بسيوني.

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المباراة النهائية ستقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد مصر بالعاصمة الإدارية في تمام الساعة العاشرة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان منتخب مصر قد فاز في دور قبل النهائي على نيوزيلندا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد.

منتخب مصر كرواتيا
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