مران الأهلي - تدريبات تأهيلية للشحات وأبو علي.. وديانج يبدأ الجري حول الملعب
الأحد، 24 مارس 2024 - 00:45
كتب : Filgoal Team
استأنف الأهلي مرانه مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة بعد نهاية فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين.
وعقد مارسيل كولر مدرب الأهلي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران.
وواصل حسين الشحات تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر منتخب مصر.
وأدى وسام أبو علي تدريبا فرديا في أطار البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الفني.
وبدأ أليو ديانج تدريبات الجري حول الملعب في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد جراحة الركبة التي أجراها مؤخرا.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني على ملعبه يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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