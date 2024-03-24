استعداد لمواجهة مودرن فيوتشر.. الزمالك يتعادل مع زد وديا

الأحد، 24 مارس 2024 - 00:35

كتب : FilGoal

الزمالك

تعادل الزمالك مع زد بهدفين لكل فريق في مباراة ودية أقيمت على ملعب بتروسبورت.

سجل هدفي الزمالك في المباراة كل من سامسون أكينيولا ويوسف إبراهيم "أوباما"، بينما أحرز هدفي زد محمد سمير وديلسون كاموني.

ضغط لاعبو الزمالك على دفاع زد منذ الدقيقة الأولى في محاولة لتسجيل هدف التقدم مبكراً، وفي الدقيقة السابعة سدد ناصر ماهر قويًا من خارج منطقة الجزاء، حولها حارس زد لركنية.

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واصل فريق الزمالك محاولاته على مرمى علي لطفي الذي أنقذ مرماه من هدف أول للزمالك بعد التصدي لرأسية محمود علاء الذي حولها من ركنية.

وفي الدقيقة 30 نجح سامسون أكينيولا في تسجيل هدف التقدم للزمالك مستغلا تمريرة طويلة من ناصر ماهر سددها بيساره داخل شباك حارس زد.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية للتسجيل في حين سعى زد للتعديل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور وكثف محاولاته الهجومية، وفي الدقيقة 70 مرر عبد الله السعيد الكرة ليوسف أوباما الذي انفرد بمرمى زد وراوغ الحارس وسجل الهدف الثاني للزمالك.

وقلص محمد سمير الفارق لزد في الدقيقة الـ 80، قبل أن يتعادل ديلسون بالهدف الثاني بعد دقيقة واحدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 31 مارس.

ويحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة.

الزمالك زد
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