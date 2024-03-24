بالأهداف المبكرة.. ألمانيا تنتصر على فرنسا بثنائية

تفوق منتخب ألمانيا على فرنسا في لقاء ودي أقيم على ملعب ليون بنتيجة 2-0 في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في يورو 2024.

سجل ثنائية الماكينات الألمانية: فلوريان فيرتز وكاي هافيرتز.

ولأول مرة تخسر فرنسا مباراة على ملعب ليون منذ أكتوبر 1968 عندما خسرت من إسبانيا.

ومنذ نهائي كأس العالم 2022 خسر منتخب فرنسا مرتين خلال 11 مباراة وكلاهما من ألمانيا.

التشكيل

بدأ برايس سامبا في حراسة مرمى فرنسا ويتواجد كيليان مبابي في الهجوم.

بينما بدأ ماكسيميليان ميتلشتيت في مركز الظهير الأيسر لأول مرة بقميص الماكينات في مباراة دولية.

وعاد توني كروس لتشكيل ألمانيا بعد تراجعه عن الاعتزال الدولي.

وصف المباراة

7 ثوانٍ فقط كانت كافية للغاية لاهتزاز الشباك، ضربة البداية وتمريرة طولية من توني كروس صوب فلوريان فيرتز، الذي سدد كرة صاروخية سكنت الشباك.

وأصبح هدف فيرتز ثالث لاعب يسجل هدفا يستقبله منتخب فرنسا في الدقيقة الأولى بتاريخه منذ براين روبسون مع إنجلترا في 1982.

واحتاج كروس فقط لـ 7 ثوانٍ لوضع بصمته مع منتخب بلاده عقب تراجعه عن الاعتزال الدولي.

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فيرتز يصدم المنتخب الفرنسي بهدف مبكر من صناعة كروس #مباراة_ودية #فرنسا_المانيا pic.twitter.com/4odwo5ZJQj — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2024

وأهدر أدريان رابيو فرصة هدف التعادل لفرنسا من داخل منطقة الجزاء في مواجهة المرمى بتصويبة مرت بجوار القائم في الدقيقة 35.

الشوط الثاني بدأ كما الأول في الدقيقة 48 تمريرة من فيرتز لجمالا موسيالا داخل منطقة الجزاء الذي راوغ الحارس ومرر كرة أرضية أودعها هافيرتز في الشباك.

وكاد عثمان ديميبلي أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 55 لكن كرته مرت بجوار القائم.

حاول ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا تنشيط الفريق بتغييرات ذات طابع هجومي لكن دون خطورة محققة.

ولتنتهي المباراة بفوز ألمانيا على فرنسا وديا.