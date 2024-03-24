كرواتيا تضرب موعدا مع الفراعنة بعد الفوز على تونس في كأس عاصمة مصر

الأحد، 24 مارس 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

كرواتيا

فاز منتخب كرواتيا على منافسه تونس 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة دون أهداف في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس عاصمة مصر الودية.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة في حضور الجماهيري.

وضرب منتخب كرواتيا موعدا مع مصر في المباراة النهائية من كأس عاصمة مصر الودية.

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ومن المقرر أن يقام نهائي كأس عاصمة مصر الودية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وشارك لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا في المباراة حتى الدقيقة 58.

وجلس ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري على مقاعد بدلاء تونس وكذلك معتز زدام لاعب المصري.

ودخل الجزيري في الدقيقة 88.

وأهدر منتخب تونس وكرواتيا العديد من الفرص المؤكدة ففي الدقيقة 25 أضاع علي عبدي بغرابة من داخل منطقة الجزاء بعدما كان وحيدا وسدد الكرة أعلى المرمى.

وسجل حمزة الجلاصي من رأسية بعد عرضية لكن ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 31 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 80 سدد سيف الله لطيف رأسية خطيرة من داخل منطقة الجزاء ولكن علت المرمى.

وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل دون أهداف وبالتالي الاتجاه إلى ركلات الترجيح.

أهدر نيكولا فلاسيتش ويوسيب يورانوفيتش من كرواتيا، وعلى الجانب الآخر أهدر حمزة جيلاصي وسيف الدين الجزيري وأسامة حدادي من تونس.

وتألق إيفيكا إيفوسيتش حارس كرواتيا في ركلات الترجيح لتنتصر كرواتيا 5-4.

وتستمر عادة منتخب كرواتيا في الانتصار بركلات الترجيح في مباريات خروج المغلوب سواء في كأس العالم أو دوري الأمم الأوروبية.

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