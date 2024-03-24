4 مهدرة من 5.. منتخب مصر الأولمبي يخسر بركلات الترجيح من أستراليا في كأس غرب آسيا

خسر منتخب مصر بطاقة التأهل لنهائي كأس اتحاد غرب آسيا بركلات الترجيح بنتيجة 2-1 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 مع أستراليا في البطولة المقامة في السعودية.

سجل هدف مصر في اللقاء: محمد شحاتة، بينما افتتح قرنق كول هدف أستراليا الوحيد.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي من هذه البطولة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل.

وسيخوض منتخب مصر مباراة المركز الثالث والرابع يوم الثلاثاء المقبل 26 مارس على ملعب الفتح في السابعة مساءً مع السعودية.

بينما سيلتقي منتخبا كوريا الجنوبية مع أستراليا في النهائي، حيث تفوق الأول على السعودية بهدف دون رد.

منتخب أستراليا يفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في نصف النهائي شاهد الهدفين وركلة الترجيح الأخيرة..#أستراليا_مصر #بطولة_غرب_آسيا_للمنتخبات_الأولمبية #WAFFU23 pic.twitter.com/saJbAmycF3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 23, 2024

وصف المباراة

تسبب حمزة علاء في ركلة جزاء في الدقيقة 14 بعد عرقلة قرنق كول داخل منطقة الجزاء.

اللاعب انبرى للركلة وسدد في الشباك مسجلا الهدف الأول لأستراليا في الدقيقة 15.

وبعد 7 دقائق أدرك محمد شحاتة التعادل لمنتخب مصر بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك.

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وكاد إبراهيم عادل أن يسجل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 24.

حاول كلا الفريقين خطف هدف آخر في الشوط الأول لكنه انتهى سلبيا.

وفي الشوط الثاني لم تكتمل فرص المنتخبين على المرميين لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي واللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل.

وتواصل الإهدار في ركلات الترجيح.

فتصدى حمزة علاء لركلتين فيما مرت ركلة بجوار القائم لأستراليا، وسجل لاعبو أستراليا ركلتين.

في المقابل أهدر إبراهيم عادل الركلة الأولى بغرابة بعدما انزلق خلال التسديد، وسدد أسامة فيصل كرة سهلة في يد الحارس وكذلك عمر الساعي.

ركلة ترجيح تضيع بشكل غريب من إبراهيم عادل لاعب المنتخب المصري #أستراليا_مصر #بطولة_غرب_آسيا_للمنتخبات_الأولمبية #WAFFU23 pic.twitter.com/ieqy00YaG5 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 23, 2024

وسجل كريم الدبيس ركلة مصر الترجيحية الوحيدة، فيما أهدر أحمد عيد الركلة الخامسة فوق العارضة لتنتهي المباراة بخسارة منتخب مصر.