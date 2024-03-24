رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: نفكر في جلب فريق عالمي لاحتفالية المئوية

الأحد، 24 مارس 2024 - 00:07

كتب : أحمد العريان

نصر أبو الحسن - رئيس الإسماعيلي

شدد نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي على أن فريقه قد يستعين بلاعبين من الفرق المصرية المختلفة خلال مواجهة الفريق العالمية المنتظرة احتفالا بالمئوية.

وقال أبو الحسن لـ FilGoal.com: "اسم الإسماعيلي معروف ليس فقط داخل ولكن أيضا عربيا مثل شحتة الذي أسس كرة القدم في الإمارات وبشكل عام الإسماعيلي أسهم في كرة القدم العربية".

وتابع "اخترنا ليبيا لخوض مباراة المئوية لأنها كانت الدولة التي احتضنت المعسكر الخارجي الأول للإسماعيلي، ونفكر حاليا في خوض مباريات ودية أخرى خارج مصر بخلاف المباريات التي ستقام بمصر لتكون الشكل النهائي للاحتفالية".

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وواصل "لعبنا مع أهلي بني غازي 6 مباريات سابقة ولعبنا ضدهم مباريات ودية ورسمية".

وشدد "فكرنا في مواجهة آينتراخت فرانكفورت لاستعادة التاريخ السابق بمواجهته في اليوبيل الذهبي وتفكيرنا ينصب على جلب فريق له تاريخ عريق في أوروبا مثله مثل الإسماعيلي".

وأضاف "المباراة الودية التي سنخوضها مع فريق عالمي قد يستعين فيها الفريق بلاعبين من الأندية الشقيقة مثل المصري والزمالك والأهلي ووضعنا كل ذلك بالحسبان".

وأتم "عقدنا اتفاقية توأمة مع أهلي بني غازي ستشمل الكثير من الملفات مثل قطاع الناشئين وتبادل الخبران الفنية والتدريبية".

ويستعد الدراويش لخوض مباراة ودية مع الأهلي الليبي يوم الأحد المقبل، في إطار الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

وحرص مسئولو نادي الأهلي الليبي الليبي على استقبال بعثة الإسماعيلي بالورود فور وصولها الأراضي الليبية.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 11 مساءً وتذاع عبر قناتي أون تايم سبورتس وليبيا الرياضية.

الإسماعيلي نصر أبو الحسن
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