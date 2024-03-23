بعد 191 ميدالية.. وزير الرياضة يستلم راية تنظيم مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027

استلم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة راية تنظيم مصر للنسخة 14 من دورة الألعاب الإفريقية والتي ستقام في مصر 2027.

وأنهت مصر منافسات الدورة الـ 13 والتي أقيمت في غانا في صدارة الترتيب بإجمالي 191 ميدالية متنوعة.

وجاءت توزيع الميداليات: 102 ذهبية و47 فضية و42 برونزية.

وقال أشرف صبحي: "مصر لديها من الخبرات فى تنظيم البطولات العالمية والقارية التى تجعل أي حدث تنظمه مصر دائما ما يخرج بصورة رائعة".

وأضاف "كما أصبحت مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومنشآت على أعلى مستوى بدعم دائم وقوي من القيادة السياسية جعلها قبلة لاستضافة كبري الأحداث القارية والعالمية على المستوي الرياضي".

وأثنى وزير الرياضة على النتائج المميزة التى حققتها المنتخبات المصرية فى تلك الدورة وذلك على الرغم من أن البعثة هى الأقل من حيث عدد المشاركين فى البطولة الحالية عن الدورات السابقة إلا أننا استطعنا عادلنا الرقم القياسي والمدون باسم مصر بإحراز 102 ميدالية ذهبية فى تلك البطولة أسوة بمثيلتها والميداليات الذهبية التى حققتها مصر فى الدورة السابقة بالرباط 2019.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية حصول مصر على حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2027 في ديسمبر 2023.

مصر كانت قد تقدمت بطلب الحصول على حق استضافة الدورة يوم 13 أكتوبر 2023 ووافقت اللجنة الأولمبية الإفريقية.

وسبق لمصر استضافة دورة الألعاب الإفريقية مرة واحدة بالقاهرة عام 1991.