حضور حسام وإبراهيم حسن مباراة تونس ضد كرواتيا

حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومدير الفريق إبراهيم حسن على التواجد في مباراة تونس ضد كرواتيا.

ويواجه منتخب تونس منافسه كروايتا في المباراة التي تجمعهما في دور نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة تونس وكرواتيا حيث يواجه الفائز منهما منتخب مصر في المباراة النهائية يوم الثلاثاء المقبل باستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وشهد اللقاء إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي في الكتف.

وأعلن اتحاد الكرة إصابة اللاعب بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: " تشخيص إصابة إمام عاشور من أطباء النادي أثبت وجود خلع بين منطقة الترقوة ولوح الكتف".

وأوضح "إمام سيُجري جراحة لتثبيت العظام، غدا الأحد في العاشرة صباحا، ومدة الغياب المتوقعة شهرين".

وخرج إمام مصابا من مواجهة نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء، وتم نقل عاشور إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد المباراة.

وانتصر منتخب مصر بهدف دون رد على نيوزيلندا في نصف نهائي كأس عاصمة في اللقاء الأول لـ حسام حسن كمدير فني للمنتخب والأول الذي يستضيفه استاد مصر في العاصمة الإدارية.