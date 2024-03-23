في فوز ودي على سلوفاكيا.. منتخب النمسا يسجل الهدف الدولي الأسرع في التاريخ
السبت، 23 مارس 2024 - 22:23
كتب : FilGoal
حقق منتخب النمسا الفوز على سلوفاكيا بهدفين دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب تيهيلني بولي.
المباراة شهدت حدثا تاريخيا بتسجيل منتخب النمسا الهدف الدولي الأسرع في التاريخ.
وتقدم منتخب النمسا بالهدف الأول بعد 6 ثواني فقط من بداية المباراة عن طريق كريستوف باومجارتنر بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.
😮
في أقل من 6 ثوان ٍ منتخب النمسا يسجل أسرع هدف في تاريخ المباريات الدولية#مباراة_دولية_ودية | #سلوفاكيا_النمسا pic.twitter.com/0C6QGNsyjS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2024
😮
في أقل من 6 ثوان ٍ منتخب النمسا يسجل أسرع هدف في تاريخ المباريات الدولية#مباراة_دولية_ودية | #سلوفاكيا_النمسا pic.twitter.com/0C6QGNsyjS— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2024
وأضاف أندرياس فيمان الهدف الثاني للنمسا في الدقيقة الـ 82 لينهي المباراة لصالح فريقه.
وسيلعب منتخب النمسا وديته الثانية ضد تركيا يوم 26 مارس، بينما يلعب منتخب سلوفاكيا ضد النرويج.
ويستعد المنتخبان للمشاركة في يورو 2024 والتي ستقام بألمانيا.
منتخب النمسا يقع بالمجموعة الرابعة مع فرنسا وهولندا وفريق سيتحدد من الملحق، بينما يلعب منتخب سلوفاكيا بالمجموعة الخامسة بجانب بلجيكا ورومانيا وفريق آخر سيتحدد من الملحق.