في فوز ودي على سلوفاكيا.. منتخب النمسا يسجل الهدف الدولي الأسرع في التاريخ

حقق منتخب النمسا الفوز على سلوفاكيا بهدفين دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على ملعب تيهيلني بولي.

المباراة شهدت حدثا تاريخيا بتسجيل منتخب النمسا الهدف الدولي الأسرع في التاريخ.

وتقدم منتخب النمسا بالهدف الأول بعد 6 ثواني فقط من بداية المباراة عن طريق كريستوف باومجارتنر بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف أندرياس فيمان الهدف الثاني للنمسا في الدقيقة الـ 82 لينهي المباراة لصالح فريقه.

وسيلعب منتخب النمسا وديته الثانية ضد تركيا يوم 26 مارس، بينما يلعب منتخب سلوفاكيا ضد النرويج.

ويستعد المنتخبان للمشاركة في يورو 2024 والتي ستقام بألمانيا.

منتخب النمسا يقع بالمجموعة الرابعة مع فرنسا وهولندا وفريق سيتحدد من الملحق، بينما يلعب منتخب سلوفاكيا بالمجموعة الخامسة بجانب بلجيكا ورومانيا وفريق آخر سيتحدد من الملحق.