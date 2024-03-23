انتهت كأس غرب آسيا - مصر الأولمبي (1)-(1) أستراليا.. عيد يهدر وخسارة بطاقة التأهل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة منتخب مصر الأولمبي ضد أستراليا في نصف نهائي كأس غرب آسيا 2024.

وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة.

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حمزة علاء كاد أن يتصدى للركلة الخامسة لكن الكرة تسكن الشباك، وأحمد عيد يهدر بغرابة لتنتهي المباراة بخسارة مصر.

حمزة علاء يواصل التألق ويتصدى للركلة الرابعة والساعي يهدر في يد الحارس

لاعب أستراليا يسجل الركلة الثالثة وكريم الدبيس يسجل.

لاعب أستراليا يسدد بعيدا عن المرمى بجوار القائم وأسامة فيصل يسدد كرة في يد الحارس.

حمزة علاء يتصدى للركلة الأولى، وإبراهيم عادل يسقط ويسدد كرة بعيدة عن المرمى.

نهاية الوقت الأصلي وإلى ركلات الترجيح

ق 75: فرص غير مكتملة من الفريقين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 24: إبراهيم عادل يطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 22: جوووووول التعاااااادل.. محمد شحاتة يسجل التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك.

ق 15: قرنق كول يسجل الأول لأستراليا في شباك حمزة علاء من علامة الجزاء.

ق 14: ركلة جزاء على منتخب مصر بعد عرقلة حمزة علاء للاعب أستراليا.

بداية اللقاء