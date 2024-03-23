انتهت ودي - فرنسا (0)-(2) ألمانيا.. فوز الماكينات

السبت، 23 مارس 2024 - 21:57

كتب : FilGoal

فلوريان فيرتز - ألمانيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد ألمانيا الودية استعدادا ليورو 2024.

اللقاء سيبدأ في العاشرة مساءً، ويشهد تواجد توني كروس لأول مرة بعد تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 79: سامبا يتألق ويمنع الثالث من تصويبة موسيالا

ق 48: جوووول .. هافيرتز يضيف الثاني بعد عرضية موسيالا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: رابيو يهدر فرصة الهدف الأول لفرنسا بتصويبة تمر بجوار القائم.

ق 1: جوووووول بعد 7 ثواني بتصويبة صاروخية من فلوريان فريتز.

بداية اللقاء

توني كروس ألمانيا فرنسا ودي
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