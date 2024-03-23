تشكيل مصر الأولمبي - بلال مظهر وأسامة فيصل يقودان الهجوم ضد أستراليا

دفع روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي بثنائية هجومية بقيادة بلال مظهر وأسامة فيصل ضد أستراليا في نصف نهائي كأس غرب آسيا 2024.

ويبدأ عمر فايد وكريم الدبيس ومحمود صابر في التشكيل الأساسي.

وتغيرت خطة الفريق لـ 4-4-2 عوضا عن 4-3-3 التي انتصر من خلالها منتخب مصر بنتيجة 1-0 على الإمارات.

وجاء تشكيل منتخب مصر:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس

الوسط: إبراهيم عادل - محمد شحاتة - محمود جهاد - محمود صابر

الهجوم: بلال مظهر - أسامة فيصل

وعلى مقاعد البدلاء: علي الجابري - محمد السيد "سيحا" - محمد مغربي - أحمد محمود - نادر فرج - محمد حمدي - أحمد عاطف "قطة" - محمد طارق - محمد أشرف - عمر الساعي - أحمد نادر حواش - مصطفى سعد.

وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية وفي حال فوز منتخب مصر سيتأهل للنهائي، وفي حال الخسارة سيخوض مباراة المركز الثالث.