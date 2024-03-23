التشكيل - سامبا في حراسة فرنسا.. وعودة توني كروس لـ ألمانيا

يبدأ برايس سامبا في حراسة مرمى فرنسا ويتواجد كيليان مبابي في الوسط خلال مواجهة ألمانيا الودية استعدادا لنهائيات يورو 2024.

وفي المقابل يبدأ ماكسيميليان ميتلشتيت في مركز الظهير الأيسر لأول مرة بقميص الماكينات في مباراة دولية.

وعاد توني كروس لتشكيل ألمانيا بعد تراجعه عن الاعتزال الدولي.

ويقام اللقاء على ملعب ليون في فرنسا ويبدأ في العاشرة مساءً.

وجاء تشكيل فرنسا:

حراسة المرمى: برايس سامبا

الدفاع: لوكاس هيرنانديز - دايو أوباميكانو - بنيامين بافار - جول كوندي

الوسط: أدريان رابيو - أوريلين تشواميني - وارين زائير إيمري

الهجوم: كيليان مبابي - ماركوس تورام - عثمان ديمبيلي

وجاء تشكيل ألمانيا:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

الدفاع: يوشوا كيميتش - أنطونيو رودريجير - جوناثان تاه - ماكسيميليان ميتلشتيت

الوسط: فلوريان فريتز - توني كروس - إلكاي جوندوجان -روبرت أندريتش - جمال موسيالا

الهجوم: كاي هافيرتز

وتستضيف ألمانيا نهائيات يورو 2024 على ملاعبها الصيف المقبل حيث تتواجد في المجموعة الأولى رفقة اسكتلندا والمجر وسويسرا.

في المقابل يتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة رفقة النمسا وهولندا ومنتخب لم يتحدد بعد.