بسبب مباراة تونس وكرواتيا.. نقل مران منتخب مصر

يؤدي منتخب مصر مرانه الجماعي اليوم السبت على الملعب الفرعي في استاد الدفاع الجوي استعدادا لنهائي كأس عاصمة مصر.

وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب إن المران الرئيسي للفريق سيقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وذلك بسبب انشغال استاد القاهرة باستضافة مباراة تونس ضد كوراتيا في كأس العاصمة.

وتقام المباراة في العاشرة مساء اليوم على استاد القاهرة.

ويلتقي الفائز من المباراة مع مصر في النهائي يوم الثلاثاء المقبل على استاد مصر في العاصمة الإدارية.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد أمس الجمعة، في المباراة التي أقيمت ضمن كأس عاصمة مصر في افتتاح ملعب مصر في العاصمة الإدارية.