كرة طائرة - منتخب مصر يحقق ذهبية الألعاب الإفريقية بالفوز على كينيا

السبت، 23 مارس 2024 - 19:04

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال

توج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب الإفريقية المقامة في أكرا عاصمة غانا خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس الجاري.

وفاز الفراعنة باللقب بعد الفوز على كينيا في المباراة النهائية بنتيجة 3/0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

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وبذلك يلحق منتخب الرجال بمنتخب السيدات الذي توج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية بعد الفوز على تونس في النهائي بنتيجة 3/0.

وتأهل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة إلى الدور النهائي بالفوز على نظيره غانا بنتيجة 3/1 في الدور نصف النهائي.

كما تأهل للدور قبل النهائي على حساب نظيره جامبيا بنتيجة 3/0 في لقاء ربع النهائي، علمًا بأنه أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بالفوز على نيجيريا والكاميرون وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة كل من: أشرف اللقاني - مصطفى جابر - سيف عابد - رضا هيكل - عبد الرحمن الحسينى - محمد عسران - أحمد عزب - إسلام عبد السميع – عبد الرحمن الشحات - حماده عثمان - محمد عادل - محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما وأحمد سعيد المحلل التقني وعبد الرحمن غانم للعلاج الطبيعي.

منتخب مصر للكرة الطائرة دورة الألعاب الأفريقية
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