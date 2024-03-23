كرة طائرة - منتخب مصر يحقق ذهبية الألعاب الإفريقية بالفوز على كينيا

توج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب الإفريقية المقامة في أكرا عاصمة غانا خلال الفترة من 8 حتى 23 مارس الجاري.

وفاز الفراعنة باللقب بعد الفوز على كينيا في المباراة النهائية بنتيجة 3/0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/22

25/21

25/18

وبذلك يلحق منتخب الرجال بمنتخب السيدات الذي توج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية بعد الفوز على تونس في النهائي بنتيجة 3/0.

وتأهل منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة إلى الدور النهائي بالفوز على نظيره غانا بنتيجة 3/1 في الدور نصف النهائي.

كما تأهل للدور قبل النهائي على حساب نظيره جامبيا بنتيجة 3/0 في لقاء ربع النهائي، علمًا بأنه أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بالفوز على نيجيريا والكاميرون وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة كل من: أشرف اللقاني - مصطفى جابر - سيف عابد - رضا هيكل - عبد الرحمن الحسينى - محمد عسران - أحمد عزب - إسلام عبد السميع – عبد الرحمن الشحات - حماده عثمان - محمد عادل - محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما وأحمد سعيد المحلل التقني وعبد الرحمن غانم للعلاج الطبيعي.