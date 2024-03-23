وفد الهلال السوداني يزور الأهلي ويقدم العزاء في العامري فاروق

السبت، 23 مارس 2024 - 16:38

كتب : حسام نور الدين

وفد الهلال السوداني يزور الأهلي

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ظهر اليوم وفدًا من نادي الهلال السوداني، على رأسه هشام السوباط رئيس النادي، وضم كل من أعضاء مجلس الإدارة والقيادات التنفيذية والرياضية في النادي السوداني.

وأكد الأهلي أن أعضاء الوفد حرصوا على الحضور لتقديم واجب ‏العزاء في وفاة العامري فاروق نائب ‏رئيس النادي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "

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"عبر محمود الخطيب عن خالص تقديره لزيارة رئيس نادي الهلال والوفد المرافق له، مثمنًا هذه اللفتة الطيبة التي تعكس ‏عمق العلاقات التاريخية بين ‏الناديين الكبيرين، والتي تمتد عبر عقود عدة".

"وأكد على أن جميع إمكانات الأهلي تدعم نادي الهلال، وأن الأهلي جاهز لتلبية أي متطلبات خاصة بالأشقاء، راجيًا المولى ـ عز وجل ـ أن تتهيأ الظروف والأجواء لرد الزيارة إلى نادي الهلال في القريب العاجل، مشددًا على عمق الروابط بين النادي الأهلي وأشقائه من الأندية العربية الشقيقة، وفي مقدمتها الأندية السودانية؛ تجسيدًا للوحدة بين الشعبين المصري والسوداني".

"وقدم وفد الهلال السوداني الشقيق التعازي لمجلس إدارة الأهلي في فقيد ‏النادي الوزير العامري فاروق، مثمنًا ما قدمه الراحل من جهد وعطاء خلال مسيرته داخل الأهلي، ‏سائلين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

"ووجه «السوباط» الشكر للخطيب ومجلس الإدارة، على طيب الاستقبال، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على النادي الأهلي، وأعرب رئيس الهلال عن سعادته بالتعاون مع الأهلي في كافة المجالات، وذلك في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربط الناديين".

"وفي ختام الزيارة، حرص الخطيب على إهداء درع وعلم وقميص النادي لرئيس نادي الهلال، كما قام السيد هشام السوباط بإهداء درع نادي الهلال لمحمود الخطيب قبل التقاط الصور التذكارية".

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