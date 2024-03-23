كرة طائرة - منتخب مصر للسيدات يتوج بذهبية الألعاب الإفريقية بالفوز على تونس
السبت، 23 مارس 2024 - 16:25
كتب : FilGoal
توج منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب الإفريقية المقامة في أكرا عاصمة غانا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.
وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره تونس في المباراة النهائية بنتيجة 3/0.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:
25/21
25/20
25/20
وتأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى النهائي بالفوز على نظيره كينيا بنتيجة 3/2 أمس الجمعة.
يذكر أن منتخب السيدات قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 3/0.
وتضم قائمة منتخب السيدات: دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقى مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد.
ويقود منتخب السيدات كل من: عماد نوار مديرًا فنيًا وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.