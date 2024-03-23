كرة طائرة - منتخب مصر للسيدات يتوج بذهبية الألعاب الإفريقية بالفوز على تونس

السبت، 23 مارس 2024 - 16:25

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات

توج منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة بذهبية دورة الألعاب الإفريقية المقامة في أكرا عاصمة غانا خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره تونس في المباراة النهائية بنتيجة 3/0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

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وتأهل منتخب سيدات الكرة الطائرة إلى النهائي بالفوز على نظيره كينيا بنتيجة 3/2 أمس الجمعة.

يذكر أن منتخب السيدات قد تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا في لقاء ربع النهائي بنتيجة 3/0.

وتضم قائمة منتخب السيدات: دانا شوقي، مريم ثابت، مايا ممدوح، تقى مدحت، آية النادي، مريم متولي، سابين عابد، سارة أمين، داليا مرشدي، آية خالد، مي غزال، ندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كل من: عماد نوار مديرًا فنيًا وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.

كرة طائرة دورة الألعاب الأفريقية منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات
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