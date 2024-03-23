الغردقة تستضيف 3 فعاليات عالمية ضمن بطولة الألعاب المائية

انطلقت فعاليات الألعاب المائية للعام الثاني على التوالي بمدينة الغردقة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات المائية والاتحاد المصري للسباحة.

ويضم الحدث، والذي يقام في منتجع "سوما باي" بمدينة الغردقة، ثلاث فعاليات تعقد في مارس، ومايو وأبريل.

ويبدأ الحدث بكأس العالم لسباحة المياه المفتوحة لعام 2024 يومي 23 و24 مارس، على أن تكون مصر هي المحطة الأولى ضمن خمس دول تستضيف الفعاليات على مستوى العالم.

ويعقب ذلك منافسات خلال بطولة كأس العالم لكرة الماء الشاطئية لعام 2024، المقررة من 23 إلى 26 مايو.

وتختتم الفعاليات بكأس العالم لكرة الماء الشاطئية تحت 18 عامًا لعام 2024، المقررة من 28 إلى 31 أغسطس.

وتشارك في الفعاليات 80 دولة و 15 اتحادا وطنيا بهدف تجسيد الروح الرياضية والتعاون الدولي وتعزيزا للياقة البدنية.